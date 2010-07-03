В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве задержан подозреваемый в изнасиловании школьницы. Об этом сообщил Москва 24 источник в правоохранительных органах.

По версии полиции, 32-летний мужчина запер незнакомую ему 13-летнюю школьницу в квартире на востоке Москвы и удерживал несколько дней. В это время он избивал и насиловал подростка. Источник уточнил, что домой девочка попала через четыре дня.

Злоумышленника задержали, им оказался ранее судимый за разбойное нападение уроженец Магнитогорска, уточнили в полиции.

Ранее в столице был задержан учитель музыки за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении 10-летней школьницы. По версии следствия, 38-летний педагог 2 сентября совершил в отношении несовершеннолетней насильственные действия сексуального характера. Это произошло в квартире на западе Москвы во время частного урока.

