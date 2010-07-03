В Москве задержали учителя музыки за совращение девочки

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В Москве учителю музыки предъявили обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 10-летней девочки, сообщает Агентство "Москва".

По версии следствия, 2 сентября 38-летний педагог в квартире на западе столицы во время частного урока совершил в отношении несовершеннолетней насильственные действия сексуального характера.

В полицию обратилась мать девочки, после чего преподавателя задержали. Сейчас следователи устанавливают причастность обвиняемого к другим аналогичным преступлениям.

Ранее в столице мужчина за два часа попытался изнасиловать четырех женщин. В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела о покушении на изнасилование.