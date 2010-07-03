Суд арестовал москвича по делу об изнасиловании несовершеннолетней

Суд заключил под стражу мужчину, который обвиняется в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета по столице Юлия Иванова, передает Агентство "Москва".
"Следственными органами ГСУ СК по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование) и частью 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы заведомо несовершеннолетней). Мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сказала Иванова.
Следствие установило, что злоумышленник 9 сентября познакомился с девочкой, пригласил ее к себе домой и изнасиловал. Он удерживал потерпевшую у себя четыре дня, в в течение этого времени избивал и насиловал ее.
Девочка смогла вернуться домой через четыре дня.
Ранее сообщалось, что мужчина был найден и задержан. Им оказался ранее судимый за разбой уроженец Магнитогорска.
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