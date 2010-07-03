Женщина в Хакасии позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей

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Жительница Хакасии за деньги позволила знакомому насиловать своих дочерей возрастом семь и восемь лет, сообщает РИА Новости. Против обоих возбуждены уголовные дела.

По данным следствия, обвиняемые познакомились в ноябре 2012 года и поддерживали интимные отношения. Тогда же женщина познакомила мужчину со своими дочерьми. Ему же пришла в голову идея воспользоваться девочками, о чем он сообщил их матери, предложив за это денежное вознаграждение.

Женщина ответила согласием. В результате в период с ноября по декабрь 2012 года обвиняемый изнасиловал потерпевших в машине в присутствии матери.

Кроме того, в июне 2017 года обвиняемый через соцсеть "ВКонтакте" познакомился с 14-летней девочкой из Саяногорска и, встретившись с ней, совершил "иные действия сексуального характера".

53-летнего местного жителя и 34-летнюю мать пострадавших детей обвиняют по статьям "Изнасилование, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" и "Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

Также мужчина обвиняется по статье "Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении несовершеннолетней". Обвиняемые арестованы. Их дело передано в суд.

Экспертиза показала, что обвиняемый имеет признаки расстройства сексуального предпочтения в виде гетеросексуальной педофилии, не исключающей вменяемости.

Московские оперативники проверяют информацию об изнасиловании 48-летней женщины и ее семилетнего сына рабочим, который делал ремонт в квартире пострадавших.

29 сентября правоохранителям поступило сообщение об изнасиловании в квартире в Мещанском районе столицы. Личность подозреваемого установили. Им оказался 48-летний официально не работающий уроженец Гомеля.