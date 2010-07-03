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Москва 24

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Происшествия

14:58

Дело возбуждено против девушки за сексуальное насилие над двумя девочками в Коломне

происшествия дети

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

15-летняя жительница Коломны совершила сексуальное насилие над двумя 13-летними девочками. Возбуждено уголовное дело, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГСУ СК по Московской области.

Уголовное дело возбуждено по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера".

"По данным следствия, 20 октября 2019 года 15-летняя школьница, находясь в заброшенном недостроенном здании, совершила в отношении двух 13-летних девочек действия сексуального характера. Следствием установлено, что подозреваемая состоит на профилактическом учете в отделении участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних", – сказано в сообщении. Будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Проводится доследственная проверка в отношении должностных лиц органов системы профилактики, которые не обеспечили проведение работы с несовершеннолетними.

Ранее сообщалось, что жительница Хакасии за деньги позволила знакомому насиловать своих дочерей семи и восьми лет. По данным следствия, обвиняемые познакомились в ноябре 2012 года и поддерживали интимные отношения. Тогда женщина познакомила мужчину со своими дочерьми. Он захотел воспользоваться девочками, сообщил об этом их матери.

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