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Москва 24

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Происшествия

17:41

СК возбудил дело об убийстве москвичкой сожителя во время пьяной ссоры

происшествия криминал

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 41-летней женщины, которая в ходе пьяного конфликта до смерти избила сожителя на юго-востоке Москвы, сообщает Агентство "Москва".

Ей предъявлено обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть".

По данным следствия, в ночь на 23 октября в квартире дома на Ухтомской улице, между женщиной, находящейся в состоянии алкогольного опьянения, и ее сожителем возник конфликт.

В ходе ссоры женщина нанесла мужчине по голове множественные удары металлическим предметом. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Ранее суд заключил под стражу сотрудника хостелла в ТиНАО Сергея Сазонова, подозреваемого в убийстве 20-летней беременной супруги своего коллеги и 47-летнего постояльца. В отношении задержанного уроженца Кургана 1993 года рождения возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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