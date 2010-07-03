Суд арестовал подозреваемого по делу о перестрелке с пятью погибшими

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Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца одного из подозреваемых по делу о перестрелке в Орловском районе, в результате которой погибли пять человек, еще двое пострадали. Об этом сообщает ТАСС.

Подозреваемый в убийстве отправлен в следственный изолятор до 21 декабря. Его соучастников в настоящее время разыскивает полиция.

Напомним, 22 октября в результате перестрелки в Ростовской области погибли пять человек. Еще двое пострадали, их госпитализировали. По данным правоохранительных органов, к стрельбе привел конфликт между жителями хутора из-за участков для выпаса скота. Уточняется, что противоречия были связаны с длительной судебной тяжбой. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Накануне в Татарстане 54-летний мужчина убил свою жену и покончил с собой. У супругов остались трое малолетних детей. Тело женщины с признаками насильственной смерти, а также ее мужа, предположительно, покончившего с собой было обнаружено в квартире одного из домов Нижнекамска.

