В кафе в центре столицы произошел конфликт со стрельбой

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства конфликта в одном из столичных кафе на улице Большая Ордынка, где пострадал один человек.

"Около 21:00 в кафе произошел конфликт, в ходе которого один человек получил ранение из травматического оружия", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы полиции.

Пострадавший госпитализирован, стрелявший доставлен в отделение полиции для разбирательства.

В конце сентября жителей Измайлова разбудила стрельба у ночного клуба. Неизвестные открыли огонь из травматического оружия. Конфликт произошел у 27-го дома на 15-й Парковой улице. Два человека пострадали.

