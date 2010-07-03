Два человека пострадали в результате стрельбы на востоке столицы

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Конфликт со стрельбой произошел на востоке столицы в ночь на 28 сентября, сообщает Агентство "Москва".

В результате неизвестный ранил двоих своих оппонентов, выстрелив предположительно из травматического оружия. После этого он скрылся на автомобиле Volvo.

Один из пострадавших доставлен в больницу, другой от госпитализации отказался. Полиция разыскивает мужчину стрелявшего.

По предварительным данным, инцидент произошел в ночном клубе на Парковой улице.

Накануне в столичном районе Чертаново Центральное произошла стрельба в результате конфликта после распития спиртных напитков.

Один из его участников произвел выстрелы в оппонентов, предположительно из травматического оружия. Три человека получили ранения конечностей. Злоумышленник скрылся.