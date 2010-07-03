Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:43

В Омске девушка случайно выстрелила в себя, делая селфи

происшествия

15:43

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ГУ МВД России по Омской области

В одну из больниц Омска доставили 36-летнюю женщину с травмами головы – пострадала она, пытаясь сделать селфи. Как сообщается на сайте областного управления МВД, в одном из домов на улице Бородина девушка решила сфотографироваться с травматическим пистолетом и случайно выстрелила себе в голову.

Оружие принадлежало сожителю пострадавшей. Когда тот вышел в другую комнату, женщина решила сделать эффектный кадр, направив дуло себе в голову, но вместо экрана нажала на курок.

При осмотре квартиры сотрудники правоохранительных органов изъяли гладкоствольное оружие и травматический пистолет МП-79, а также самодельные нунчаки. Против хозяина возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении оружия.

Ранее подмосковные следователи проводили проверку в Мытищах, где себе в лицо из травматического пистолета случайно выстрелила 13-летняя девочка. Школьница решила сфотографировать себя на втором этаже дачного дома.

В качестве реквизита для снимка она взяла оружие отца, не спросив разрешения. По неосторожности девочка нажала на курок. В итоге она попала в больницу с ранением и переломом нижней челюсти. Ее отца привлекли к административной ответственности за ненадлежащее хранение травматики.

Читайте также

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика