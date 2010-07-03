В Омске девушка случайно выстрелила в себя, делая селфи

В одну из больниц Омска доставили 36-летнюю женщину с травмами головы – пострадала она, пытаясь сделать селфи. Как сообщается на сайте областного управления МВД, в одном из домов на улице Бородина девушка решила сфотографироваться с травматическим пистолетом и случайно выстрелила себе в голову.
Оружие принадлежало сожителю пострадавшей. Когда тот вышел в другую комнату, женщина решила сделать эффектный кадр, направив дуло себе в голову, но вместо экрана нажала на курок.
При осмотре квартиры сотрудники правоохранительных органов изъяли гладкоствольное оружие и травматический пистолет МП-79, а также самодельные нунчаки. Против хозяина возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении оружия.
Ранее подмосковные следователи проводили проверку в Мытищах, где себе в лицо из травматического пистолета случайно выстрелила 13-летняя девочка. Школьница решила сфотографировать себя на втором этаже дачного дома.
В качестве реквизита для снимка она взяла оружие отца, не спросив разрешения. По неосторожности девочка нажала на курок. В итоге она попала в больницу с ранением и переломом нижней челюсти. Ее отца привлекли к административной ответственности за ненадлежащее хранение травматики.
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