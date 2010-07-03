Против бросившего в полицейских страйкбольную гранату возбудили дело

15:00
15:00
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Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
По факту угрозы применения насилия в отношении сотрудников столичной полиции возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по городу Юлия Иванова.
Речь идет о мужчине, который бросил страйкбольную гранату в полицейских в Москве.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угроза применения в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей")", – приводит слова Ивановой Агентство "Москва".
Она добавила, что на данный момент проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
В ближайшее время в отношении подозреваемого изберут меру пресечения.
Инцидент произошел 16 сентября на улице Паперника. Безработный мужчина 1990 года рождения обратился к полицейским, чтобы они помогли ему вызвать скорую помощь, а затем бросил в сотрудников полиции пиротехническое изделие. Они успели отбросить его в сторону. В результате инцидента никто не пострадал.
Накануне сообщалось, что на Зубовском бульваре столицы 26-летний уроженец Дагестана напал на сотрудника министерства обороны. Нападавший угрожал мужчине ножом и требовал деньги. Полицейские оперативно задержали подозреваемого на улице Усачева, он дал признательные показания.
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