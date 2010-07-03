Мужчина напал со шпателем на сотрудника супермаркета в центре Москвы

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В центре столицы на Верхней Красносельской улице 53-летний мужчина ранил шпателем сотрудника строительного супермаркета, передает Агентство "Москва".

Уточняется, что нападавший несколько раз ударил работника магазина шпателем в живот, шею и плечо. Пострадавшего госпитализировали с глубокими резаными ранами, нарушителя задержали.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в поселке Локоть Брянской области 36-летний полицейский, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил 17-летнего подростка. Пострадавший скончался в больнице. Изначально уголовное дело возбудили по статье об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, теперь оно будет переквалифицировано. Подозреваемого уволили из органов внутренних дел и арестовали.