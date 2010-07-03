На Таганке подростка избила и покусала его знакомая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Таганском районе десятиклассник получил укусы и ссадины в результате нападения, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

16-летний москвич обратился в столичную детскую поликлинику. Врачи диагностировали у него укусы обоих предплечий, гематомы и ссадины на руках, а также царапину на левом ухе.

По словам подростка, во 2-м Сыромятническом переулке его избила знакомая. Возраст и имя знакомой он не назвал.

Потерпевшему оказали необходимую помощь и отпустили домой. Оперативники выясняют подробности нападения.

16 августа 41-летний москвич с топором напал на отделение одного из столичных банков. Его обезвредили сотрудники Росгвардии.