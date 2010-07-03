СК просит арестовать мужчину, напавшего на женщину с ребенком в ТиНАО

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

СК РФ попросил суд арестовать мужчину, который подозревается в нападении на женщину с ребенком в ТиНАО.

"Следователи СКР ходатайствуют об аресте мужчины, напавшего в лифте на женщину с ребенком", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы ведомства.

Мужчину задержали 17 августа. На сайте ведомства говорилось, что женщина 1983 года рождения гуляла с ребенком в коляске и сделала замечание нетрезвому мужчине, который ссорился с другими жильцами дома. После этого он проследовал за женщиной в подъезд, где выстрелил ей в голову из пневматического пистолета. Потерпевшая госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Ранее сообщалось, что в Москве возле ночного клуба на улице Братиславской 20-летний безработный мужчина напал на девушку 1994 года рождения. Пострадавшая была доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом лобной кости. Нападавшего задержали в квартире по месту жительства.

