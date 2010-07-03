Задержан подозреваемый в покушении на убийство женщины в ТиНАО

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство женщины в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя ГСУ Следственного комитета по столице.

По данным следствия, вечером 16 августа женщина 1983 года рождения гуляла с ребенком в коляске и сделала замечание подозреваемому, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ссорился с другими жильцами дома.

После этого мужчина проследовал за женщиной с коляской в подъезд, где выстрелили ей в голову из пневматического пистолета. Потерпевшая госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Подозреваемому 1977 года рождения избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

Ранее суд арестовал обвиняемого в покушении на убийство несовершеннолетней на территории ТиНАО. 20-летний молодой человек в ходе ссоры нанес девушке множественные удары ножом.