Напавший с ножом на школьницу в Москве арестован

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Арестован обвиняемый в покушении на убийство несовершеннолетней на территории ТиНАО, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГСУ Следственного комитета по городу.

Инцидент произошел 11 августа в поселении Кленовское. 20-летний молодой человек в ходе ссоры нанес девушке 2002 года рождения множественные удары ножом.

Потерпевшую доставили в больницу вертолетом санитарной авиации. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

Ранее неизвестный ударил ножом мужчину в столичном районе Орехово-Борисово Северное. От полученного ранения потерпевший скончался.

В настоящее время полиция ведет розыск злоумышленника.