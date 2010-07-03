СК проверяет информацию об избиении девочки-инвалида

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий сообщила об идущей доследственной проверке информации о том, что в Электростали 10-летнюю девочку-инвалида избили сверстницы. Об этом пишет Агентство "Москва".
Врадий уточнила, что, по предварительным данным, инцидент произошел на детской площадке. Следователи намерены опросить возможных очевидцев случившегося. Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что проверяет информацию об избиении 10-летней девочки-инвалида в Электростали. По ее словам, "подключены все службы" и если факты подтвердятся, начнется работа с семьями проявивших агрессию девочек.
Изначально информация об инциденте появилась в Telegram. Отмечалось, что три девочки 10–13 лет избили прутьями 10-летнюю девочку-инвалида.
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