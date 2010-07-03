Уполномоченный по правам ребенка проверит информацию об избиении девочки-инвалида

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова проверяет информацию об избиении 10-летней девочки-инвалида в городе Электросталь. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Мы проверяем появившуюся в интернете информацию об избиении девочками ребенка-инвалида в Электростали. Подключены все службы", – заявила Мишонова.

Она отметила, что если эти факты подтвердятся, что будет вестись работа с семьями девочек.

Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что в Электростали три девочки 10-13 лет на детской площадке избили прутьями 10-летнюю девочку-инвалида.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина жестоко избила своего сына. Это случилось на Бауманской улице в отделении банка на глазах у посторонних.

Мать нанесла сыну с десяток ударов. Мальчик, судя по записи с камер видеонаблюдения, даже не отбивался. Одна из его рук была в гипсе.

