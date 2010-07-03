В столице ищут женщину, жестоко избившую своего сына

20 июля, 22:01
20 июля, 22:01
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В столице ищут женщину, избившую своего сына
Полиция ищет женщину в Москве, которая жестоко избила своего ребенка. Инцидент произошел на Бауманской улице в отделении банка на глазах у людей, которых шокировали такие методы воспитания.
За незначительный проступок мать нанесла сыну с десяток ударов. Мальчик, судя по видео с камер наблюдения, не отбивался. Одна из его рук загипсована.
"Девушка приходила ко мне с просьбой оформить бесплатную карту, но у нас нет таких услуг. Тогда она резко встала и вышла", – рассказала телеканалу Москва 24 кассир-операционист Елена Отучаева.
Гнев женщины вызвал тот факт, что мальчик забыл в отделении банка пакет.
"Она его так швырнула, что он головой ударился о стену. Она швыряла ребенка, кричала на него, он пришел за пакетом, посмотрел на меня, я увидела, что у него ссадины на лице, левая рука загипсована, при этом он не плакал, он не возмущался", – рассказывает начальник отдела обслуживания клиентов Ирина Ковалева.
Женщина продолжила воспитывать мальчика на улице. Тогда одна из сотрудниц банка выбежала вслед за ней. Попыталась остановить женщину, но в ответ услышала: "Своих родишь и воспитывай".
"Это было жестокое избиение, она била его по лицу, она выкручивала ему руки, закручивала руки – и обычную, и загипсованную. Она вырывала ему волосы, они потом разлетались. Ребенок не кричал, не пытался убежать", – рассказывает старший операционист Мария Данилова.
Сотрудница банка побежала за телефоном, чтобы вызвать полицию, но женщина в это время ушла.
В таких ситуациях юристы и психологи советуют спрашивать у родителей, нужна ли им помощь. Если мать дошла до такого состояния, то явно что-то не так. От неожиданного интереса к своим проблемам, возможно, она перестанет бить ребенка.
"Если не помогает и происходит что-то совершенно невообразимое, то нужно вызывать полицию. Брать в руки ребенка и куда-то его уносить – вы, конечно, не имеете права, это похищение", – комментирует адвокат, специалист по семейному праву Антон Жаров.
Сотрудники банка на Бауманской выложили видео в интернет в надежде, что кто-то узнает женщину.
"Сотрудниками ОМВД по Басманному району проводится проверка, проводится комплекс необходимых розыскных мероприятий, направленный на установление личности и местонахождения женщины", – рассказал дежурный офицер пресс-службы ГУМВД России по Москве Аркадий Баширов.
Ни имени, ни контактов женщина не оставила. Единственное, что известно – она приехала из города Саров.
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