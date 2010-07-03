СК начал проверку после избиения девочки и пенсионерки в Зеленограде

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи проверяют информацию об избиении пенсионерки и девочки в Зеленограде, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ Следственного комитета по столице.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, устанавливаются все обстоятельства происшедшего.

Ранее СМИ писали, что в одном из магазинов Зеленограда женщина схватила сидящую на скамейке девочку за волосы и стала тянуть.

После того, как пенсионерка сделала женщине замечание, та пнула ее в ногу и ударила кулаком в лицо. Затем дебоширка опрокинула коляску с чужим ребенком, которого госпитализировали с гематомой головы.

По предварительным данным, нападавшая состоит на учете в психоневрологическом диспансере.