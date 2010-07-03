Женщину в Зеленограде задержали за избиение детей на улице

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В Зеленограде сотрудники полиции задержали женщину за избиение детей на улице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 10 июня на одной из улиц Зеленограда. Отмечается, что подозреваемая нанесла несколько ударов несовершеннолетним детям. На место происшествия были вызваны полицейские и врачи скорой помощи. У одного из пострадавших врачи обнаружили гематому на голове.

Женщину оперативно задержали. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Похожий инцидент произошел 9 апреля нынешнего года. Безработный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил сына кулаком по голове, взял стул и несколько раз нанес удары по спине. Врачи диагностировали у 15-летнего подростка ушибы головы и признаки удушения.

