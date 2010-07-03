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11:11

Инспектор АМПП подрался с владельцем авто с закрытыми номерами

происшествия

11:11

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Фото: скриншот видео из Telegram-канала Mash

В пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" рассказали о драке, произошедшей между сотрудником учреждения и владельцем автомобиля Lexus с закрытыми номерами. Об этом пишет Агентство "Москва".

Во время администрирования парковок инспектор обнаружил автомобиль марки Lexus с закрытыми номерами. Сотрудник АМПП попросил предполагаемого владельца убрать предмет с госномера, тот же стал нецензурно выражаться и угрожать, началась перепалка.

В ходе ссоры водитель несколько раз ударил инспектора в лицо и по телу. Последнему пришлось применить силу в ответ. Работник "Моспаркинга" уже подал заявление в полицию. По данным Telegram-канала Mash, инцидент произошел на улице Большой Грузинской.

Ранее сообщалось, что продавцу магазина в Калужской области грозит до трех лет колонии за то, что она сломала челюсть покупателю 1994 года рождения. Ночью тот зашел в один из круглосуточных магазинов в Малоярославецком районе, где у него завязалась словесная перепалка с другим посетителем. Продавец сделала покупателю замечание, тот стал огрызаться. В результате завязалась драка, в ходе которой женщина повалила молодого человека на землю, а затем нанесла ему несколько ударов ногой по лицу и телу.

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происшествия

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