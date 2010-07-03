Неизвестный избил мужчину и отобрал у него почти миллион рублей

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Полиция расследует дело об ограблении мужчины на северо-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент с мужчиной 1976 года рождения произошел на улице Яблочкова. Как он рассказал правоохранителям, неизвестный нанес ему побои и открыто похитил 970 тысяч рублей.

Потерпевший обратился за помощью к медикам с переломом носа и гематомами. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Полиция устанавливают личность преступника.