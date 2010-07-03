СК намерен расследовать дело о нападении с ножом на москвича в Солнцеве

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СК намерен расследовать уголовное дело о нападении на москвича в Солнцеве, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по городу Юлия Иванова.

"По поручению руководства ГСУ СКР по Москве перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче его для дальнейшего расследования следственными органами ГСУ СК России по городу", – рассказала Иванова Агентству "Москва".

Инцидент произошел 13 июля в парке 60-летия Октября на улице Богданова. Между мужчиной и двумя неизвестными завязалась драка, в ходе которой один из оппонентов повалил другого на скамейку, после чего нанес ему многочисленные удары ножом в горло и лицо.

Уточняется, что пострадавший 35-летний мужчина находится в реанимационном отделении.

