Мужчина выжил после многочисленных ножевых ранений в Солнцеве

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Мужчина выжил после нападения на него двух человек с ножом в парке на западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 13 июля в парке 60-летия Октября на улице Богданова. Между мужчиной и двумя неизвестными завязалась драка, в ходе которой один из оппонентов повалил другого на скамейку, после чего нанес ему многочисленные удары ножом в горло и лицо.

Уточняется, что пострадавший 35-летний мужчина находится в реанимационном отделении. В настоящее время проводятся поисковые мероприятия по задержанию подозреваемых в нападении.

Ранее сообщалось, что женщина во время ссоры ударила ножом безработного в Очаково-Матвеевском районе столицы. 56-летний мужчина с колото-резаным ранением живота был госпитализирован в реанимацию.

