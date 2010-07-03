Пенсионера задержали в столице по подозрению в убийстве двух человек

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Сотрудники столичной полиции задержали пенсионера по подозрению в убийстве женщины и ее сына в доме, расположенном в 1-м Дачно-Мещерском проезде. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Информация о произошедшем поступила вечером в субботу, 29 июня.

"По указанному адресу были обнаружены тела хозяйки дома 1948 года рождения и ее сына 1971 года рождения с ножевыми ранениями. Там же оперативники задержали пенсионера 1954 года рождения, который во время ссоры нанес потерпевшим смертельные удары ножом", – сообщил собеседник агентства.

Как отмечается, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, с ним работают следователи.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемого в убийстве мужчины в 2014 году в столице. Следователям удалось установить подозреваемого – знакомого потерпевшего 1987 года рождения. Мужчина скрывался от следствия, несколько лет он находился в международном розыске.

