Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в 2014 году в столице

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В аэропорту Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в убийстве мужчины на востоке Москвы. В ближайшее время обвиняемого доставят в столицу, сообщается на сайте СК РФ.

Преступление было совершено в апреле 2014 года вблизи дома на улице Лечебной. В автомобиле Daewoo Espero было обнаружено тело мужчины 1988 года рождения.



Следователям удалось установить подозреваемого – знакомого потерпевшего 1987 года рождения. Мужчина скрывался от следствия, несколько лет он находился в международном розыске.

