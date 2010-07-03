Безработного москвича подозревают в убийстве матери

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полиция задержала москвича, подозреваемого в убийстве пожилой матери, сообщает Агентство "Москва".

В правоохранительные органы 18 мая обратился 49-летний неработающий гражданин и сообщил о смерти матери в квартире на улице Родниковая. Прибывшие на место оперативники обнаружили тело женщины 1937 года рождения с кровоподтеками и гематомами на лице.

20 мая заявителя задержали. Его изобличили в том, что он избил свою мать, а затем задушил. Против него возбуждено уголовное дело об убийстве.