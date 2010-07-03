Задержан подозреваемый в убийстве собственной матери

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Сергиево-Посадском городском округе задержали мужчину, подозреваемого в убийстве матери. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы СК России по Московской области Ольгу Врадий.

Она рассказала, что 16 мая в деревне Назарьево обнаружили тело 65-летней женщины. Оно лежало в кустах, и, как выяснилось, женщина умерла около двух месяцев назад. Погибшая находилась в розыске как без вести пропавшая.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства. В ходе расследования им удалось установить и задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 39-летний сын погибшей.

По данным следствия, подозреваемый совершил преступление 11 марта на территории Мытищ – он убил мать на почве неприязненных отношений, затем вывез тело на своей машине в Сергиево-Посадский городской округ и спрятал его у водоема.

В ближайшее время подозреваемого доставят к следователю и будет принято решение об избрании меры пресечения.