Безработный москвич напился и чуть не убил пожилую мать

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Полицейские задержали безработного мужчину, которого подозревают в покушении на убийство собственной матери. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ночь на 12 мая пенсионерку 1957 года рождения доставили в больницу с колото-резаной раной живота, сотрясением мозга и закрытым переломом спинки носа. Как выяснилось позже, ее избил сын. Он повздорил с матерью, будучи пьяным.

Подозреваемого задержали 13 мая. Против него уже завели уголовное дело. Ведется следствие.

