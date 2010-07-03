Водитель избил пенсионера на пешеходном переходе

На юго-западе Москвы на пешеходном переходе избили 70-летнего пенсионера. Теперь из-за травм он не может ходить. На пожилого мужчину набросился водитель автомобиля за то, что тот махнул ему рукой, сообщает телеканал Москва 24.

Пенсионера возмутило, что машина проскочила прямо перед ним, хотя он шел на зеленый свет. ЧП случилось рядом с пешеходным переходом на улице Вавилова. 70-летний Рауф Мухамедшин нажал кнопку, дождался зеленого сигнала светофора и хотел перейти дорогу. Но получилось только со второго раза, сначала пришлось пропустить мчащуюся машину.

Судя по фотографии очевидца, водитель не постеснялся бросить машину прямо на проезжей части, догнал пожилого пешехода и принялся избивать.

"Он замахнулся на меня, ударил меня… Он минимум на голову выше был, моложе раза в два. В конце концов я упал, он начал пинать меня ногами", – рассказывает Рауф.

Пострадавший теперь передвигается только по квартире на инвалидной коляске. После избиения у него серьезно травмированы ноги. Вероятнее всего, у него разорваны мышцы бедра. Мужчина рассказал, что ноги у него от болевого шока сами по себе сгибаются и он падает.

Избиение происходило прямо на трамвайных путях на глазах у прохожих и пассажиров общественного транспорта. Очевидцы рассказали, что драку заметил водитель трамвая: он выбежал на улицу и стал "словами прекращать" потасовку. Присоединились и другие – водители машин и прохожие. В итоге коллективно агрессивного водителя удалось оттащить от пенсионера, он сел в свой автомобиль и уехал.

Запечатлеть происходящее на камеру никто не успел, однако прохожие успели сфотографировать номер автомобиля нападавшего. Как стало известно, его Volkswagen оформлен на другого человека.

Как пояснил юрист Виталий Бородин, в подобных ситуациях обязательно нужно пройти медицинское освидетельствование, чтобы зафиксировать травмы, а также написать заявление в полицию.

