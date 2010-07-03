Мужчина зарезал отца и ранил мать на юго-востоке столицы

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В столичном районе Южнопортовый на улице 5-я Кожуховская безработный мужчина убил своего отца и ранил мать. Инцидент произошел во время ссоры, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили мужчину 1947 года рождения, который скончался от полученных колото-резаных ранений. Женщину 1952 года рождения госпитализировали.

По словам собеседника агентства, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

Подробности произошедшего устанавливаются.