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16:22

В Москве задержали находившегося 10 лет в розыске мужчину

происшествия

16:22

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Московские полицейские задержали находившегося 10 лет в розыске мужчину. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО задержали 53-летнего москвича. Мужчина находился в федеральном розыске с 2009 года за совершение мошенничества", – рассказали в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе, в 2008 году мужчина представился сотрудником автосалона, после чего под предлогом продажи автомобиля получил от покупателя 61,8 тысячи евро. После получения денег злоумышленник незамедлительно покинул салон. Больше на связь он не выходил.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемого в убийстве мужчины в 2014 году в столице. Следователям удалось установить подозреваемого – знакомого потерпевшего 1987 года рождения. Мужчина скрывался от следствия, несколько лет он находился в международном розыске.

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