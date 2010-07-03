В Солнцеве двое с ножом похитили у пенсионерки и ее сына телефон и роутер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве задержаны подозреваемые в квартирном разбое на западе столицы, пишет Агентство "Москва".

Уточняется, что на лестничной площадке дома 16 на улице Родниковая двое неизвестных избили мужчину 1979 года рождения, а затем отобрали у него мобильный телефон и 100 рублей. После этого один из злоумышленников, угрожая потерпевшему ножом, прошел к нему в квартиру, где также находилась мать мужчины 1955 года рождения. Грабитель нанес мужчине еще несколько ударов кулаками и царапину ножом, после чего забрал сотовый телефон и Wi-Fi-роутер. Потом оба неизвестных скрылись.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых. Ими оказались мужчины 1983 и 2000 годов рождения. Возбуждено уголовное дело о разбое. Общий ущерб составил около пяти тысяч рублей.

Ранее полиция задержала двоих жителей Екатеринбурга, которые подложили муляж взрывного устройства на пути кортежа Владимира Путина во время его визита в город 9 июля. На допросе подозреваемые заявили, что хотели проверить оперативность сотрудников правоохранительных органов.