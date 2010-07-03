Задержаны мужчины, подложившие муляж бомбы на пути кортежа Путина

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Полиция задержала двоих жителей Екатеринбурга, которые подложили муляж взрывного устройства на пути кортежа Владимира Путина во время его визита в город 9 июля. О задержании сообщил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

"Представители МВД установили и задержали не одного, а двух возможных инициаторов данного переполоха – это местные, ранее судимые граждане. Они распивали спиртные напитки и стали невольными свидетелями того, как часто по дорогам проезжают патрульные полицейские машины. Возможно, идея пришла им в голову вообще спонтанно, дабы наказать сыщиков за то, что ранее те неоднократно привлекали этих мужчин к уголовной ответственности", – сказал он.

Горелых отметил, что мужчин задержали благодаря проверке камер наружного видеонаблюдения. Они на допросе заявили, что хотели проверить оперативность сотрудников полиции.

По факту ЧП проводится проверка, по итогам которой примут процессуальное решение.

Ранее стало известно, что в день визита президента в Екатеринбург двое мужчин упаковали в обувную коробку бутылку и камни, обмотанные проводами и изолентой. Коробку они выставили на трассу по пути в аэропорт Кольцово, куда президент ехал после выступления на саммите GMIS и встречи со студентами Уральского федерального университета.

