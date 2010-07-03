Бегущего голого мужчину задержали в Парке Горького

Фото: Агентство "Москва"

Полицейские задержали мужчину, который обнаженным бегал в Парке Горького. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по столице.

"В отделение полиции поступило сообщение о неадекватном мужчине в парковой зоне. Он был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отделение для выяснения обстоятельств", – сообщили в пресс-службе.

В правоохранительных органах также отметили, из-за чего произошел инцидент. Мужчина объяснил свой поступок тем, что поспорил с друзьями.

Ранее в Госдуме предложили штрафовать любителей обнажаться. По мнению депутатов, пляжи для нудистов необходимо запретить.