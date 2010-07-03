Любителей обнажиться предложили штрафовать

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Госдуме попросили закрывать пляжи для нудистов и штрафовать тех, кто туда приходит, чтобы обнажиться. С таким призывом выступил депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов, передает Агентство "Москва".

По мнению парламентария, любой пляж для нудистов – это показатель неэффективной работы местного полицейского отделения.

"Полицейские должны незамедлительно любой такой пляж закрывать, а этих голозадых граждан соответствующим образом штрафовать", – заявил он.

Милонов назвал хулиганством нахождение в голом виде в общественном месте, поэтому оно, по его мнению, должно соответствующим образом быть наказано.

"Если видите нудиста, знайте – полиция в этом районе работает плохо. Сегодня ходит нудист, завтра – маньяк", – добавил Милонов. Он подчеркнул, что пляжи для нудистов – это места с повышенной криминогенной обстановкой.