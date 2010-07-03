На штрафстоянке в Петербурге произошел конфликт с участием Милонова

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в полицию после конфликта с сотрудниками штрафстоянки. Инцидент произошел в Кировском районе Санкт-Петербурга.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парламентария, в субботу вечером машину Милонова эвакуировали на штрафстоянку. Когда депутат приехал, чтобы забрать автомобиль, он обнаружил на транспортном средстве повреждения.
Как отмечается, оказалась повреждена коробка передач из-за неправильных действий сотрудников штрафстоянки. Также был поврежден бампер машины.
"Милонов потребовал у сотрудников штрафстоянки на месте составить необходимые документы для фиксации повреждений. Однако его просьба была проигнорирована, и его пытались вытолкать из помещения. На место были вызваны сотрудники полиции, которые составили заявление с его слов", – говорится в сообщении.
Осенью минувшего года столичные власти отказались от услуг частных эвакуаторщиков. Всего на дорогах Москвы стали работать 270 городских эвакуаторов. Их водители должны аккуратно перевозить машины на штрафстоянки, следуя ПДД и профессиональным инструкциям.
Ранее сообщалось, что депутаты от ЛДПР предложили ввести штрафы до 50 тысяч рублей за эвакуацию автомобиля без составления протокола.
Авторами инициативы выступили вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев, а также депутаты Ярослав Нилов, Андрей Андрейченко, Владимир Сысоев и Данил Шилков. Они предлагают наказывать должностных лиц, отвечающих за задержание машин, и тех, кто исполняет принятое решение.
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