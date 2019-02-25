В России предложили штрафовать за незаконную эвакуацию машин

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Ввести штрафы до 50 тысяч рублей за эвакуацию автомобиля без составления протокола предложили депутаты от ЛДПР. Законопроект уже внесен в Госдуму, передает РИА Новости.

Авторами инициативы выступили вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев, а также депутаты Ярослав Нилов, Андрей Андрейченко, Владимир Сысоев и Данил Шилков. Они предлагают наказывать должностных лиц, отвечающих за задержание машин, и тех, кто исполняет принятое решение.

В пояснительной записке к документу сказано, что часто при эвакуации личного транспорта протокол составляют задним числом. А иногда эту процедуру выполняют в отсутствие водителя и без видеозаписи.

Ожидается, что законопроект повысит уровень ответственности как лиц, уполномоченных на принятие решения об эвакуации, так и работников организации.

Кроме того, документ позволит избежать ситуаций, когда машину отправляют на штрафстоянку, несмотря на то, что ее владелец появился при задержании транспортного средства, но не может предоставить документы, находящиеся внутри авто.

Осенью минувшего года столичные власти отказались от услуг частных эвакуаторщиков. Всего на дорогах Москвы стали работать 270 городских эвакуаторов. Их водители должны аккуратно перевозить машины на штрафстоянки, следуя ПДД и профессиональным инструкциям.