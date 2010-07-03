"Раздевающее" девушек приложение закрыли

Приложение DeepNude, которое умеет "раздевать" людей на фотографиях, закрыли через несколько дней после запуска. Об этом сообщили разработчики DeepNude в аккаунте в Twitter.
Как отмечают разработчики, приложение было создано для развлечения пользователей, однако оно стало вирусным, а контроль над трафиком был утрачен.
"Несмотря на принятые меры безопасности, если 500 тысяч человек пользуются им, вероятность неправильного использования слишком высока. Мы не хотим делать деньги таким способом. Конечно, какие‑то копии DeepNude будут опубликованы в Сети, но мы не хотим быть теми, кто продает их", – говорится в сообщении.
Уточняется, что DeepNude больше не выпускает новые версии и не дает их никому использовать.
Ранее сообщалось, что приложение создал неизвестный программист. DeepNude умело "раздевать" только женские фото – при попытке обнажить мужчину нейросеть размещала поверх брюк изображение женского полового органа. Эксперимент показал, что лучше всего "голые" фотографии получаются на основе снимков полураздетых людей.
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