В Instagram появится новый способ восстановления аккаунтов

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Социальная сеть Instagram тестирует новый метод восстановления учетных записей в приложении. Метод должен упростить эту процедуру для пользователей и усложнить задачу мошенникам, сообщает Engadget.

Пользователям при восстановлении доступа к своему аккаунту нужно будет указать адрес электронной почты или номер телефона. На него будет приходить шестизначный код. Эту комбинацию цифр нельзя будет ввести с другого устройства.

Новый метод гарантирует, что пользователи Instagram смогут восстановить доступ к странице, даже если злоумышленники изменили имя и контактные данные аккаунта. Пока не сообщается, когда именно это обновление будет доступно.

В мае стало известно, что данные почти 50 миллионов пользователей Instagram оказались в открытом доступе. Некоторое время в Сети была доступна для просмотра база данных, размещенная на Amazon Web Services.

