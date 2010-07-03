Данные почти 50 млн пользователей Instagram оказались в открытом доступе

Данные почти 50 миллионов пользователей Instagram оказались в открытом доступе. Об этом сообщает интернет-портал TechCrunch.
Отмечается, что база данных, размещенная на Amazon Web Services, некоторое время была доступна для просмотра без запроса пароля. Это позволило любому желающему получить доступ к определенной информации.
В открытом доступе оказались личная информация пользователя, номер телефона, адрес электронной почты, а также личные фотографии владельцев аккаунтов и место его положения. База также позволяла оценить пользователей с точки маркетинговой стратегии, делая оценку стоимости каждого аккаунта, вычисляемую на основе числа фолловеров.
Обнаруживший в Сети эту базу индийский исследователь Анураг Сен выяснил, что личную информацию пользователей в интернет выложило одно индийское агентство, которое занимается маркетингом в социальных сетях.
Похожая ситуация сложилась 4 апреля 2019 года, тогда данные миллионов пользователей Facebook оказались в открытом доступе на серверах Amazon. Утечку обнаружили исследователи из компании UpGuard.
На Amazon.com были выставлены базы данных приложения под названием At the pool. Более 540 миллионов различных записей опубликовали на мексиканской цифровой платформе Cultura Colectiva.
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