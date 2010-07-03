Данные пользователей Facebook оказались в открытом доступе

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Данные миллионов пользователей Facebook оказались в открытом доступе на серверах Amazon. Утечку обнаружили исследователи из компании UpGuard, сообщает Мир 24.

На Amazon.com были выставлены базы данных приложения под названием At the pool. Более 540 миллионов различных записей опубликовали на мексиканской цифровой платформе Cultura Colectiva.

В марте этого года Facebook признался, что в течение долгого времени пароли хранились на внутренних серверах не в зашифрованном виде. Доступ к этому архиву имели почти 20 тысяч сотрудников.