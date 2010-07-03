Роскачество проверит телемедицинские мобильные приложения

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Роскачество запустит цифровую экспертизу телемедицинских приложений, сообщает "Вечерняя Москва". Осенью ведомство представит рейтинг лучших мобильных продуктов в данной категории.



Закон о телемедицине, позволяющий врачам консультировать пациентов дистанционно, вступил в силу с января 2018 года. Как пояснил директор Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицины столичного Депздрава Сергей Морозов, "используя современные разработки, можно усовершенствовать систему медицинского обслуживания в целом. Этим и занимается телемедицина". По его словам, услуга "врач–врач" позволит специалистам получить доступ к результатам обследований, которые производились в других медучреждениях.

Эксперты центра диагностики и телемедицины проанализировали работу восьми телемедицинских сервисов "пациент–врач". Они пришли к выводу, что в 100% случаев медики беседовали с пациентами с нарушением пропедевтических правил, а в половине случаев дали неверные рекомендации. По этой причине в Роскачестве заявили о необходимости разработать критерии оценки и методик телемедицины.

Как отметил замглавы Роскачества Илья Лоевский, телемедицина является одним из самых активно развивающихся направлений здравоохранения. "Она может уменьшить количество повторных госпитализаций, значительно повысить независимость пациента, избавив его от очередей и сохранив его время, тем самым существенно повлиять на доступность медицинских услуг", – подчеркнул представитель ведомства.

В прошлом году дистанционное общение между врачом и пациентом начали применять в столице. Медработники консультировали горожан по видеовязи – через специальное мобильное приложение. В пилотном проекте участвовали 490 человек с хроническими заболеваниями, в том числе 250 детей.