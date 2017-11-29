Более половины россиян готовы пользоваться телемедициной

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Пользоваться телемедициной готовы пользоваться более половины россиян. Согласно опросу 1600 человек, готовность выразил 61 процент респондентов.

Как выяснил Аналитический центр НАФИ с компанией "ТелеМед", наиболее популярными услугами стали получение справки – 44 процента, экстренная консультация – 39 процентов, выписка рецептов на лекарство – 38 процентов и плановая консультация – 22 процента. Пользоваться телемедициной предпочли бы преимущественно опрошенные с крепким или нормальным здоровьем – это 77 процентов из общего числа, сообщает RT.

В конце июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о телемедицине, предполагающий оказание медпомощи дистанционно. Это могут быть консилиумы, консультации, мониторинг состояния пациента. При назначении наркотических или психотропных веществ рецепты оформляются на специальных бумажных бланках с электронной подписью врача.

К 2019 году все больницы и поликлиники страны должны оснастить высокоскоростным интернетом, чтобы врачи из отдаленных населенных пунктов России могли совещаться с коллегами из региональных и федеральных клиник. К 2018 году дистанционное лечение планируют сделать доступным в четверти государственных больниц.