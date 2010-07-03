Появилось "раздевающее" женщин на фото приложение

Неизвестный программист создал приложение, которое умеет "раздевать" людей, сообщает издание Viсe. Оно получило название DeepNude.
Пока приложение работает только на женских фото – при попытке обнажить мужчину нейросеть размещает поверх брюк изображение женского полового органа. Эксперимент показал, что лучше всего "голые" фотографии получаются на основе снимков полураздетых людей.
Разработчик сервиса по имени Альберто живет в Эстонии. По его словам, на создание приложения его вдохновила реклама рентгеновских очков, которые "снимают" одежду с людей. Он пообещал, что расширит функционал DeepNude, и в будущем приложение сможет "оголять" и мужчин.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.