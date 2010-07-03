Появилось "раздевающее" женщин на фото приложение

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Неизвестный программист создал приложение, которое умеет "раздевать" людей, сообщает издание Viсe. Оно получило название DeepNude.

Пока приложение работает только на женских фото – при попытке обнажить мужчину нейросеть размещает поверх брюк изображение женского полового органа. Эксперимент показал, что лучше всего "голые" фотографии получаются на основе снимков полураздетых людей.

Разработчик сервиса по имени Альберто живет в Эстонии. По его словам, на создание приложения его вдохновила реклама рентгеновских очков, которые "снимают" одежду с людей. Он пообещал, что расширит функционал DeepNude, и в будущем приложение сможет "оголять" и мужчин.

