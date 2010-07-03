Продавец магазина сломала челюсть покупателю

Продавцу магазина в Калужской области грозит до трех лет колонии за то, что она сломала челюсть покупателю. Об этом сообщает региональное УМВД в понедельник.
Ночью в один из круглосуточных магазинов в Малоярославецком районе зашел молодой человек 1994 года рождения. Он выбирал, что купить, у него случилась словесная перепалка с другим посетителем магазина. Продавец сделала покупателю замечание. Между самим продавцом и покупателем завязался спор, который в итоге перерос в конфликт с оскорблениями.
"После выяснения отношений в помещении магазина оппоненты решили выйти на улицу и продолжить разговор на свежем воздухе. За пределами торговой точки между ними началась драка. Продавец и покупатель начали толкать друг друга, молодой человек упал на землю, женщина нанесла гражданину несколько ударов ногой по лицу и телу, после которых молодой человек остался лежать на земле без движения", – сказано в сообщении.
Отмечается, что женщина сама позвонила в полицию и скорую помощь. Они объяснила полиции, что сама избила покупателя, потому что он оскорблял ее и нецензурно выражался.
"Прибывшая следом бригада медиков, диагностировав у потерпевшего перелом челюсти, доставила молодого человека в медицинское учреждение, где он длительное время находился на стационарном лечении", – сообщило УМВД.
Судебно-медицинская экспертиза показала, что телесные повреждения мужчины квалифицируются как вред здоровью средней тяжести. В отношении продавца было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.