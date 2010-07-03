Очевидцы рассказали о задержании посетительницы ТЦ "Авиапарк" охранниками

Скандал в торговом центре на Ходынке: охранники жестко скрутили девушку за то, что она якобы попрошайничала. По словам очевидцев, у нее могли быть проблемы со здоровьем. Кроме того, девушка звала на помощь, а охранники вели себя очень агрессивно.

На видео показано, как три крепких охранника затаскивают девушку в подсобное помещение ТЦ.

"Это абсолютно неадекватное поведение охраны. Это 100% нарушение всех законов, инструкций. Я считаю в принципе таких охранников нужно ограждать от общества. Они представляют большую опасность, чем что-то, что может происходить на территории ТЦ", – сказал очевидец происшествия Данила Потапов.

Данила включил камеру, когда уже услышал крики о помощи. Он не знает, в чем была причина такой жестокой реакции секьюрити.

Работники фуд-корта говорят, что видели эту девушку раньше. Они сообщили, что эта девушка бывает тут каждый день и просит у посетителей, чтобы ее покормили. При этом она ведет себя спокойно – очень тихая.

Администрация торгового комплекса отказалась показать видео того, как охранники оттаскивают девушку. Однако она показала видео, как та же девушка пытается попасть в ТЦ якобы с камнем в руках и угрожает охране.

Директор по коммуникациям торгового центра Мария Бежанова пояснила, что у охранников отсутствуют четкие регламенты того, как следует себя вести при общении с подозрительным посетителем. Она отметила, что в отношении этих трех охранников обязательно последуют санкции. Она подчеркнула, что задача охраны – это обезвредить человека, который представляет угрозу для окружающих. Задачи отчитываться вещдоками перед охраной не стоит.

Эксперты по безопасности отмечают, что в некоторых ситуациях одними только словами агрессивных посетителей бывает сложно убедить покинуть помещение.



Корреспонденты телеканала Москва 24 весь день дежурили на фуд-корте, чтобы узнать, что за жизненная ситуация заставляет ту девушку попрошайничать, но она так и не пришла. Либо испугалась, либо охранники теперь разворачивают ее еще на подступах к ТЦ.

