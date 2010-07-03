Мужчину смертельно ранили ножом на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный ударил ножом мужчину в столичном районе Орехово-Борисово Северное.

Как рассказали Агентству "Москва" в правоохранительных органах, от полученного ранения потерпевший скончался.

В настоящее время полиция ведет розыск злоумышленника. Инцидент произошел во дворе дома 23 на улице Шипиловская.

1 августа злоумышленник напал с ножом на сотрудников полиции в Сургуте. В результате один полицейский погиб.