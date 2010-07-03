Безработный избил девушку у клуба на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Москве возле ночного клуба на улице Братиславской 20-летний безработный мужчина напал на девушку 1994 года рождения, передает Агентство "Москва".

Пострадавшая была доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом лобной кости.

Нападавшего задержали в квартире по месту жительства. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе полиция разыскивает водителя маршрутки, который избил пассажирку из-за трех рублей. По словам пострадавшей, мужчина набросился на нее после того, как она рассчиталась за проезд и вышла из салона. Гнев у водителя вызвало то, что женщина отдала за проезд 23 рубля вместо 26.